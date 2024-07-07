ما الذي يحدث لصحة الكلي عند تناول الجنزبيل.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الزنجبيل، ذو الرائحة النفاذة والنكهة الحارة، لا يقتصر دوره على إضفاء نكهة مميزة على الطعام فحسب، بل يُعدّ كنزًا دفينًا من الفوائد الصحية التي تدعم مختلف أجهزة الجسم.

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، يعتبر الزنجبيل آمنًا للكلى عند تناوله بكميات معتدلة من قبل الأشخاص الأصحاء.

يُعتقد أن الزنجبيل له خصائص مدرة للبول، مما قد يساعد في زيادة إفراز السوائل والسموم من الجسم، وبالتالي تحسين وظائف الكلى.

قد يقلل من خطر الإصابة بحصى الكلى

يحتوي الزنجبيل على مركبات قد تساعد في منع تكوين حصوات الكلى.

قد يخفف من آلام الكلى

للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف آلام الكلى المصاحبة لحصوات الكلى أو حالات أخرى.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى

قد يتفاعل الزنجبيل مع بعض أدوية الكلى، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل تناوله.

الأشخاص الذين سيخضعون لعملية جراحية في الكلى

قد يزيد الزنجبيل من خطر النزيف، لذلك من المهم التوقف عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

يوصى بتناول كمية 2 جرام أو أقل من الزنجبيل يوميًا.

يمكنك تناوله طازجًا أو مجففًا أو على شكل مكمل غذائي.

يجب استشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل إذا كنت تعاني من أي حالة طبية أو تتناول أي أدوية.

يُعتقد أن الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل تحسين الهضم وتقليل الغثيان وتعزيز صحة القلب.

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