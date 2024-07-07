الامارات | النيابة العامة المصرية تعلن إحالة الفنان عباس أبو الحسن للمحاكمة الجنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد في مصر الانتهاء من إجراءات إحالة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي، ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمتي القتل والإصابة الخطأ ومن المنتظر يحال خلال الساعات القادمة.

وكانت النيابة قد قررت استدعاء الفنان عباس أبو الحسن للمرة الثانية لمواجهته بأقوال المصابة الثانية، كما تتولى النيابة العامة مواجهته بتعديل الاتهام الموجه إليه من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد وفاة إحدى الضحيتين متأثرة بإصابتها.

وأمرت النيابة العامة بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه، وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات فى ساعة وتاريخ حدوث الواقعة، والوصول إلى شهود عيان للواقعة.

كما استعلمت عن الحالة الصحية للسيدتين للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه فى الاصطدام بسيارته، بسيدتين فى مدينة الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام ملاكي يقودها الفنان عباس أبو الحسن، بسيدتين، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتم التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن، وسيارته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.