5 صور نادرة لأول ساعة يد في التاريخ.. ارتدتها شقيقة نابليون قبل الرجال بعقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

ارتبطت الساعات في البداية بالنساء، إذ اعتبرن أول من اقتنى هذه القطعة الأنيقة كإكسسوار يزين معاصمهن، بينما اقتصر استخدام الرجال على ساعات الجيب.

ولكن، هل تعلم أن أول ساعة يد في التاريخ صممت خصيصًا لامرأة؟

تعود بنا الحكاية إلى عام 1812، عندما طلبت كارولين مورات، الشقيقة الصغرى لـ نابليون بونابرت، من صانع الساعات الشهير أبراهام لويس بريجيه تصميم ساعة ترتديها على معصمها، في وقت كانت فيه النساء يعلقوا ساعاتهم في الرقبة، مثل القلائد، وذلك بحسب موقع teddybaldassarre.

تميزت هذه الساعة، التي عرفت باسم "رين دي نابولي"، والمعروفة في السجلات برقم 2639 والتي تم تسليمها في عام 1812، بأنها بيضاوية الشكل، مع ميناء فضي يستضيف أرقامًا عربية منحنية بشكل متقن؛ وكانت تحتوي على حركة ذات تعقيدات بما في ذلك مكرر رنين، وكانت متصلة بسوار معصم مصنوع من الشعر والخيوط الذهبية.

لقد أثبتت ساعة الملكة كارولين، أنها كانت رائدة في مجال الموضة في عصرها، إذ ألهمت بريجيه والعديد من معاصريه لإنتاج ساعات أنيقة مثبتة على المعصم للأرستقراطيين والملوك وغيرهن من النساء ذوات النفوذ طوال القرن التاسع عشر، ولا تزال روح الساعة الأصلية والعديد من عناصر التصميم الجديرة بالملاحظة موجودة في مجموعة Breguet Reine de Naples الحديثة.

في حين كانت النساء قد تبنين على الفور موضة ساعات المعصم، لم يكن الرجال متحمسين لهذه الفكرة، واعتبروا الساعات التي تُلبس على المعصم زينة أكثر من كونها أدوات عملية، وظلّوا يفضلون ساعات الجيب.

الحرب العالمية الأولى وكارتييه:

لم تتغير وجهة نظر الرجال تجاه ساعات المعصم إلا خلال الحرب العالمية الأولى، عندما أدرك الجنود فائدة ارتداء ساعة على معصمهم في خنادق القتال، وحينها ازداد الطلب على ساعات اليد.

ففي عام 1868، صنعت شركة باتيك فيليب السويسرية أول ساعة يد للرجال، بينما قدمت بلانكبين عام 1930 ساعة "رولز" الثورية، لتكون أول ساعة يد أوتوماتيكية للنساء.

وتعد ساعة "كارولين مورات" علامة فارقة في تاريخ صناعة الساعات، وفتحت الباب أمام ابتكارات لا حصر لها في هذا المجال، وأطلقت العنان لإبداع المصممين لتقديم ساعات تلبي احتياجات وأذواق مختلف المستخدمين.

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