لا تتجاهلها.. 7 علامات في قدميك تشير إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يمكن أن يكون مرض السكري مرضًا خطيرًا إذا لم يتم التحكم فيه بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات، بما في ذلك تلف الأعصاب والأوعية الدموية في القدمين، حسبما ذكر سعيد شلبي استشاري الكبد والباطنة لمصراوي,

إليك 7 علامات في قدميك قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

خدر أو وخز

من أكثر أعراض تلف الأعصاب شيوعًا في مرضى السكري، وقد تشعر بوخز أو خدر أو ألم أو حرقان في قدميك أو أصابع قدميك.

فقدان الإحساس

قد تفقد القدرة على الشعور بالألم أو الحرارة أو البرودة في قدميك.

جفاف الجلد

قد تصبح بشرة قدميك جافة ومتشققة، مما قد يؤدي إلى تشققات في الكعب.

تغير لون الجلد

قد تصبح بشرة قدميك داكنة أو حمراء أو شاحبة.

تقرحات القدم

قد تستغرق الجروح والتقرحات وقتًا أطول للشفاء، وقد تصبح مصابة بالعدوى بسهولة.

رائحة كريهة

قد تصدر رائحة كريهة من قدميك بسبب عدوى القدم.

ضعف العضلات

قد تصبح عضلات قدميك ضعيفة، مما قد يجعل من الصعب عليك المشي أو الوقوف.

يمكن للتشخيص المبكر والعلاج أن يساعد في منع تلف الأعصاب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم وحماية قدميك، بما في ذلك:

نصائح طبية مهمة

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول الأدوية حسب التوجيهات

الإقلاع عن التدخين

فحص قدميك بانتظام

ارتداء أحذية مناسبة

الحفاظ على وزن صحي

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