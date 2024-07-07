توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنياً: مبروك عليك الشهر الجميل انت محظوظ جدا عندك حظ كافي وحماية فلكية كافية انت بمامن تحسبها عا البكلة على مختلف المستويات بداية اسبوع ولا اجمل جيدة جدا ونهاية شهر جيدة ومهمة مع وجود القمر في الحمل الذي يحمل تحركات كثيرة مع اجتماع الكواكب في السرطان في بيت المال وبلوتون في الدلو مرفقة بالقمر من الحمل يومي السبت والاحد

عاطفيا: في الشأن الشخصي رومنسية لا تزال الاجواء العاطفية تعمل لمصلحتك ويعدك الفلك بالافراح والحب والتناغم مع الشريك فتحقق تقدما ملموسا كما تزدهر الصداقات وااللقاءات العائلية للعازب تميل الى الاستقرار تحت تاثيرات الزهرة من برج السرطان من البيت الثاني بيت الثقة بالنفس والدعم المعنوي تلتقي بحبيب يتماشى مع متطلباتك فتكون الاجتماعيات مشوقة جدا وقد تعرف لقاء استثنائيا ينهي عزوبيتك