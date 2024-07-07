توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنياً: انطلاقة شهر مهمة مع القمر في الحمل تعود لتتقدم من جديد وتنقلب الظروف 180 درجة لصالحك وتتغلب على الضجر والتأخير وتبدأ شيء جديد وادخال امور جديدة على حياتك المهنية والشخصية والمالية مع نهاية شهر حزيران التي تجعلك تنعم بتأثيرات نارية مع وجود القمر في برج الحمل يومي السبت والاحد اجواء مهنية جيدة تعطيك دفعا ايضافيا الى الامام وتحسن ظروفك المالية وتؤدي الى المزيد من الصفقات والمشاريع الناجحة

عاطفياً: تعيش غموضاً في علاقتك مع الشريك وتتأرجح بين الشك واليقين في مسار العلاقة لذلك ادعوك الى التصرف بروح المسؤولية واليقظة الكاملة لان تصرفاتك ستكون تحت المجهر بسبب معاكسة كوكب الزهرة من السرطان المواجه لبرجك للعازب قد تشعر بعدم الرضى وتعيش بعض الاوهام حاذر من بعض المناورات او المؤامرات ولا تترك الحبيب يتمادى في التحكم بك حاول ان تفرض شخصيتك وتذكر مكانتك المهمة