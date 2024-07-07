توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنياً: عندك اسبوع بطيرك فوق الريح بالحظوظ والارباح والمكاسب نجمك يسطع ونطلق نحو تحقيق الاهداف بس قطع يومي السبت والاحد نهاية شهر متل بدايته نارية ولعانة بالاحداث الضاغطة مع القمر في الحمل العين عليك رح تكون قوية مسلطة عليك بكل ما تقول او تفعل تذكر ان الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة من الكواكب في مربع مع برجك في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية

عاطفياً: في الشؤون العاطفية فتظهر الخلافات في وجهات النظر مع الشريك ما يسبب القطيعة والجفاء تحت تاثيرات كوكب الزهرة في برج السرطان المواجه لبرجك الذي يسبب لك سؤ تفاهم مع الشريك والاحبة للعازب, تحذرك التاثيرات الفلكية الضاغطة من بعض المشاكل العاطفية ومن شعور بالاحباط او بعدم الانسجام مع الحبيب