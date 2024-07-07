توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنياً: تعيش اسبوعا مليئاً بالحظوظ والفرص والنجاح وتحصل على ما تريد وما يرضيك من فرص ومناسبات واعدة بالربح والانتصار الكواكب في السرطان تعني انك بأمان مثلثات فلكية مهمة تجعلك تتخلص تماما من المشاكل حان وقت الحلول تغيرات مهمة في عقر دارك في حياتك سفر امور جديدة شراء عقار شراء بيت او شراء محل صغير كل واحد على قده يعني الامور المالية تاخذ حيز كبير من حياتك توقيع عقود او اوراق

عاطفياً: اسبوع جيد جدا عاطفيا وعائليا بحيث يمنحك الشريك القوة والثقة بالنفس مما يزيد من عزيمتك تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج السرطان الذي يبشر بجديد على صعيد علاقاتك الاجتماعية والشخصية للعازب, تتأجج العواطف ويسطع نجمك اينما حللت تكون علاقاتك ودية وحارة