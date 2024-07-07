توقعات مولود برج "القوس" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنياً: تحتفل وتنعم صديقي القوس بحظ ممتاز ممتاز ممتاز مع نهاية شهر السادس وبحضور مميز مع وجود القمر في الحمل يومي السبت والاحد ايام جميلة جدا نجمك ساطع انطلاقة حب جمال ومال كل شيء جيد جدا ايام غنية بالفرص الله يسمعنا الاخبار الطيبة كذلك سوف يساعدك الحظ بسبب اجتماع الكواكب في السرطان في موقع داعم يعطيك نور معين من بيت الحظ

عاطفياً: تناسبك زيارة كوكب الزهرة الى برج السرطان فهو يشكل طالعا جيدا مع برجك ما يوحي بأوقات سعيدة تمر بها في حياتك العائلية التي توفر لك الدفء والحنان والحب والمحبة للعازب مبسوط عشقان فلا تتفاجأ اذ تطورت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى ان كوكب الحب يحميك ويرعاك ويحمل اليك الحدث الاهم هو الخطوبة او الزواج يا رب تكون حياتكم كلها طاقة حب وانفراجات