توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنياً: من الابراج الاكثر حظا وتقدما وتالقا متل ما وعدتك من اول السنة انت الملك على كل الابراج تاثيرات اكتمال القمر في برجك في الدرجات الاولى يؤهلك ان تكون الاكثر نشاطا وحركة اجواء ايجابية وممتازة اكتمال القمر في برجك الذي حصل يوم 22 يقدم لك شهرة ومناصب عالية وحلول لمشاكل عقارية ادارية استشفائية وغيرها وانتظر القمر المكتمل ايضا في برجك في شهر تموز ما يعني حظوظ استثنائية

عاطفياً: تتارجح حياتك العاطفية بين التفاؤل والتشاؤم مع وجود كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من السرطان قد تصطدم بجو من الجفاء او اللامبالاة وقد لا تسير الامور حسب ما تريد للعازب, سيكون بانتظارك تناقضات محيرة وافكار سوداء ما يفقدك الثقة بالنفس وينذر ببعض الخلافات السخيفة كن منطقيا اكثر في تصرفاتك