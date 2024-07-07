توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنياً: انت في الصدارة انت من يثابر ويتابع هذا الاسبوع الذي يأخذك بخطى ثابتة تدفعك بمصالحك الى الامام ويسهل الوصول الى الاهداف الوضع المالي يستحوذ على كل الاحداث وعلى اهتماماتك الشأن المالي المرتبط بالمال لا شيء يقلك كل الامور تسير بشكل جيد مدعوما من كواكب السرطان انت شخص لا تشبه احد خلي يلي بينك وبين ربك

عاطفياً: تكون الاجواء العاطفية صافية تماما تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج السرطان الصديق فتعيش شغفا كبيرا وتسافر مع الشريك والاولاد في رحلة استجمام فالاجواء رومنسية تعطيك الكثير من الحماسة في حياتك العائلية للعازب قد تعرف حبا جديدا وربما تطل على اجتماعيات كثيرة وصداقات متينة وتحضر لزفاف ومناسبة سعيدة الف مبروك