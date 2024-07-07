توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 6 تموز إلى الجمعة 12 تموز 2024

مهنيا:ً اجمل حدث بالتأكيد الكواكب في السرطان انت امبراطور الابراج صامد بوجه الاحداث حتى تاسس شيء جديد لنفسك مرحلة تقدم حتى المريخ يساعدك من الثور تنتقل من وضع الى وضع افضل ترقية هدية اجواء لا تشوبها شائبة مجموعة كبيرة من الكواكب في مثلثات مع برجك ما يجعلك تنطلق واثقا ولا يكن لك فكر انت الاقوى والانجح

عاطفياً: وجود كوكب الحب في برج السرطان يعطي لحياتك العاطفية لونا مشرقا فترتفع حظوظ النجاح في علاقة شخصية تبدو واثقا من نفسك مقبلا على الدنيا بتفاؤل حيث من الممكن ان تطل على افراح عائلية تنعش القلب نجاحات لاحد الاولاد او خطوبة في العائلة للعازب سيحيطك كوكب الزهرة بالحب والانسجام ويجلب لك المشاعر واللقاءات الحارة والعذبة