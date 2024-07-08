الامارات | «الخزان».. شاهد من الماضي يعرفه أهل دبي جيداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدُّ برج الخزان المائي في حديقة الخزان، علامة فارقة ومميّزة يعرفها أهل دبي وسكانها جيداً، إذ يقف هذا المعلم الأيقوني الذي كان يستخدم قديماً لتخزين المياه في المنطقة شامخاً وسط حديقة شهيرة بشارع الصفا في منطقة بر دبي، بالقرب من شارع الشيخ زايد وبرج خليفة، ومنطقة سيتي ووك.

واختير خزان حديقة الخزان من بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

ورغم أن خزان المياه الشهير الذي يبلغ ارتفاعه 40 متراً والمزيّن باللونين الأزرق والأبيض ليس له أي استخدام مثل السابق، فإنه تحول إلى علامة أساسية بين معالم دبي، وبات رمزاً لحديقة الخزان، التي أُنشئت في عام 1980، وهي من الحدائق النموذجية الصديقة للبيئة، التي حرصت بلدية دبي على تجديدها بالكامل وصيانتها بشكل حديث ومتطور، وتحويلها إلى أول حديقة مستدامة، بحيث تستخدم الطاقة والمولدات الشمسية، لتوفير الطاقة الكهربائية بنسبة 100%.

وتتربع الحديقة على مساحة إجمالية مقدارها 18 ألف متر مربع مزروعة بأشجار نخيل الزينة والشجيرات والأسوار النباتية ومغطيات التربة والزهور والمسطحات الخضراء، وفقاً لتصميم البستنة المعتمد.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمسطحات الخضراء في الحديقة 3800 متر مربع، وخصصت لخدمة سكان المنطقة. وزودت الحديقة بمرافق الخدمات كافة، إضافة إلى توفير خدمات لأصحاب الهمم.

وحرصت البلدية على جمع أشجار محلية فيها، وأضافت إليها مجموعة من أشجار الزينة مع المحافظة على أبرز معلم فيها، وهو برج الخزان المائي، مع إعادة تنفيذ جميع المرافق الموجودة فيها.

وقام «براند دبي»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي بتجميل السور المؤقت لحديقة الخزان، باستخدام عناصر تعكس الاستدامة، وجاء تجميل السور المؤقت للحديقة ضمن مشروع «دبي تتحدث إليك» الذي يهدف إلى الاستفادة من المساحات العامة المتاحة في الإمارة، لإضفاء عناصر جمالية وتوجيه رسائل إيجابية لسكان دبي وزوارها.

. 40 متراً ارتفاع هذا المعلم المميّز.

. 18 ألف متر مربع مساحة الحديقة.

. الحديقة أصبحت بعد التحديث والتجميل من الحدائق النموذجية الصديقة للبيئة.

. كان يُستخدم قديماً لتخزين المياه في المنطقة، ولايزال شامخاً وسط حديقة شهيرة.