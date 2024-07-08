"الآي لاينر" يتألق بدرجات الأزرق في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يتألق الآي لاينر بدرجات اللون الأزرق في صيف 2024 ليمنح العيون إطلالة مشرقة تبعث على البهجة والانطلاق والإقبال على الحياة.

طيف لوني واسع

وأوضحت مجلة "Elle" أن "الآي لاينر" الأزرق يستلهم الطبيعة، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بطيف لوني واسع يشمل الأزرق السماوي والدرجات المائية، كالفيروزي، والدرجات الكثيفة، مثل الأزرق الكوبالت.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن "الآي لاينر" الأزرق يتناغم مع كل ألوان العيون تقريباً، مشيرة إلى أنه يغازل العيون ذات اللون البني بصفة خاصة.

ويُشكل "الآي لاينر الأزرق" محور المكياج، لذا ينبغي أن تتسم بقية المكياج بالهدوء والبساطة، وذلك لتسليط الضوء عليه.