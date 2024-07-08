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الامارات | مجمع زايد التعليمي في قطاة يحتفل بتخريج طلبة «الثانوية»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع زايد التعليمي في قطاة يحتفل بتخريج طلبة «الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مجمع زايد التعليمي (فرع قطاة - الشارقة) بتخريج طلبة الثانوية العامة.

ووسط أجواء مبهجة، كرمت مديرة المجمع حصة الزريهي، الطلبة الخريجين، من البنات والبنين الذين تلقوا التهاني، والأمنيات بدوام التوفيق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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