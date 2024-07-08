الامارات | مجمع زايد التعليمي في قطاة يحتفل بتخريج طلبة «الثانوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مجمع زايد التعليمي (فرع قطاة - الشارقة) بتخريج طلبة الثانوية العامة.

ووسط أجواء مبهجة، كرمت مديرة المجمع حصة الزريهي، الطلبة الخريجين، من البنات والبنين الذين تلقوا التهاني، والأمنيات بدوام التوفيق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.