الامارات | منتسبو النشاط الصيفي لنادي الذيد في ضيافة قناة الوسطى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن برنامج «صيف الشارقة»، زار منتسبو النشاط الصيفي لنادي الذيد مبنى قناة الوسطى التلفزيونية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وتعرّف المنتسبون خلال الزيارة إلى كيفية عمل القناة والتقنيات المستخدمة في برامجها.

واطلعوا على كل مرافق القناة، إذ اصطحبهم المسؤولون في جولة داخل الاستوديو وقسم المونتاج وقسم البرامج. واستمع المنتسبون إلى شرح مفصل من مختصين في القناة، حول آليات العمل وإعداد البرامج وبثها، علاوة على أنواع الكاميرات وتقنيات الصوت والعزل المستخدمة في الاستوديوهات.

وتعد الزيارة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز تجربة المنتسبين في برنامج «صيف الشارقة» الهادف إلى تقديم أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة، وإكساب المشاركين رؤى قيمة حول مختلف المجالات، ما يسهم في تنمية وعيهم وإثراء تجربتهم التعليمية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن، أن الزيارة تهدف إلى تعريف المشاركين بقناة الوسطى وإطلاعهم على أساسيات العمل الإعلامي، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة قيمة للمشاركين لتعريفهم بآلية عمل المؤسسات الإعلامية خلال العطلة الصيفية، ما يسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم الإعلامية.