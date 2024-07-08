الامارات | مصريون يحدوهم الأمل لزراعة مليون شجرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرع متطوعون يحدوهم الشغف والحماس في زراعة مزيد من الأشجار في مدارس بمحافظة الدقهلية في مصر. وهذا العمل جزء من مبادرة أكبر تسمى «شجَّرها» تهدف إلى زراعة أشجار مثمرة في الشوارع والمدارس والجامعات والأماكن العامة. وتمكنت المبادرة التي دشنها عمر الديب في عام 2016 من زراعة أكثر من 350 ألف شجرة مثمرة حتى الآن في 17 محافظة.

وقال الديب إن المبادرة شملت ما يزيد على 10 آلاف من شرفات وأسطح المنازل التي جرى زرعها بالخضراوات والنباتات الطبية وأشجار الفاكهة.

وأضاف أن «شجَّرها» مع انضمام مئات المدارس والمؤسسات، صار هدفها زراعة مليون شجرة بحلول 2030.