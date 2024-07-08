كيفية تحضير 20 قطعة كب كيك ببيضة واحدة.. أسهل وأوفر طريقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في عالم المخبوزات، يعتبر الكب كيك من الحلوى المحبوبة لدى الكبار والصغار، ويعد من الوصفات سريعة التحضير؛ إذ لا يتطلب بذل جهد كبير أو إهدار وقت كثير لإعداده، وبجانب المذاق الرائع له يمكن الجمع فيه بين صفة الجودة والتوفير؛ حيث يمكن تحضير 20 قطعة كب كيك باستخدام بيضة واحدة وكوب من الدقيق.

وفي هذا الصدد ووفقًا لما ورد عن الشيف دنيا رزق، نوضح كيفية تحضير كب كيك بنكهات مختلفة ولذيذة، باستخدام بيضة واحدة وكوب من الدقيق.

مكونات الكب كيك

بيضة واحدة.

كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

معلقة صغيرة من الڤانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة من الملح.

عشرون كوب ورقي للكاب كيك.

خطوات التحضير

في وعاء كبير يوضع مقدار السكر مع البيضة التي لابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة، على أن يتم خفقهم حتى يصلوا إلى القوام الكريمي، ومن ثم يضاف مقدار الزيت والڤانيليا، ويقلبوا جيدًا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى تمام التجانس، وتعاد نفس الخطوة مع إضافة الحليب إلى الخليط.

وفي الخطوة التالية يوضع الدقيق في مصفاة الأعشاب، ويضاف إلى الخليط السائل الذي سبق تحضيره ببطء؛ حتى يتخلل الهواء جزيئات الدقيق، ما يضيف قوام هش للكاب كيك، ومن ثم يضاف البيكنج بودر، ويمزج الخليط برفق مع المواد الجافة التي تمت إضافتها.

وبعد ذلك باستخدام المعلقة الخاصة بتعبئة الآيس كريم، يوزع الخليط على أكواب الكب كيك الورقية، ويمكن أن تترك بدون إضافات، ولكن يفضل إضافة النكهات المحببة لأفراد الأسرة والمتوفرة بالمنزل، مثل رش حبيبات الشيكولاتة فوق القطعة « شوكليت شيبس»، أو إضافة معلقة صغيرة من المربى في منتصف الكوب، وكذلك يمكن غمس قطعة صغيرة من الشيكولاتة بداخل الأكواب.

بالخطوة الأخيرة تدخل أكواب الكب كيك إلى الفرن بالرفض الأوسط، على أن يكون مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة، وذلك لمدة عشرين دقيقة فقط، أو إلى أن ينضج القوام.