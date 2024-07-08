الامارات | محمد رمضان يصفع شاباً في الساحل الشمالي .. والشاب يرد له الصفعة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يصفع أحد الشباب على وجهه.

وفي مقطع الفيديو يظهر محمد رمضان وهو محاط بعدد من الشباب المعجبين في أحد منتجعات الساحل الشمالي، بينما إحتد رمضان على أحد الشباب وقال له "هات الموبايل"، حيث كرر الجملة أكثر من مرة بحده واضحة تجاه الشاب ثم قام بصفعه على وجهه.

ولكن هذه المرة لم يقف الشاب صامتا مصدوما، بل رد الصفعة في الحال لمحمد رمضان وسط ذهول المحيطين.

ولم يعرف حتى الآن سبب هذا الشجار بين الفنان والشاب، لكن البعض زعم أن الشاب إلتقط صورة لرمضان أثناء مروره ما أزعج الأخير ودفعه الى طلب "الموبايل" لحذف الصورة.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بهذا المشهد، حيث عبر كثيرون عن غضبهم تجاه صاحب "نمبر وان"، وعبروا عن رفضهم لتصرف محمد رمضان تجاه أحد المعجبين الشباب والذي يعتبر إهانة كبيرة في العلن، بينما عبر آخرون عن تأييدهم لرد فعل الشاب السريع حيث رد الصفعة للفنان في حينه على مبدأ "العين بالعين".

يذكر أن محمد رمضان كان أحد منتقدي تصرف عمرو دياب عندما صفع شابا من معجبيه، حيث قال في حوار تليفزيوني لاحق للواقعة أنه كان حاضرا لذات الزفاف وتعرض لنفس الموقف من ذات المعجب ، لكنه تعامل معه بصورة طبيعية كفنان يتعرض للتصوير طوال الوقت من معجبيه في كل مكان وزمان.