الامارات | مطربة مشهورة تتعرض لهجوم غريب في الليل من أجل علبة سجائر (فيديوهات)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت المطربة الفرنسية الشهيرة المعروفة باسم وجدان مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف تعرضها لهجوم أثناء قيادتها لسيارتها.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية كانت المغنية من أصول تونسية تقود سيارتها بهدوء عندما فوجئت برجل غريب يرمي بنفسه على مقدمة سيارتها.

وحسب "سكاي نيوز" أثار الرجل رعب وجدان التي بدأت تصرخ بطريقة هستيرية. وكتبت على حسابها في تطبيق "سناب شات": "لقد حدث شيء مجنون ومخيف، لا تخرجوا في الليل".

وبعد ذلك، انتشر فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يقف أحد المارة إلى جانب الرجل الذي أمسك بسيارة وجدان، وهو يخاطبها قائلاً: "إنه لطيف يا وجدان، لا تقلقي، لقد أراد فقط نقودا لشراء السجائر".