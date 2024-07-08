أغلى من الذهب.. مشروب يقضي على الكوليسترول ويحارب أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروب غني بالفوائد الصحية لتعزيز صحتهم العامة.

إليك عصير التوت، إكسير الصحة الذي يمنحك العديد من الفوائد المذهلة، والتي نوضحها لكم وفقا لموقعي "webmd"، و"health".

خفض الكوليسترول الضار:

يحتوي عصير التوت على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من أمراض القلب:

يعصير التوت غنيا بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، ما يسهم في حماية الخلايا من التلف والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

بشرة صحية:

يعزز فيتامين سي الموجود في عصير التوت إنتاج الكولاجين، ما يعمل على تحسين صحة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

الحماية من السرطان:

تؤدي مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في عصير التوت دورا مهما في منع تكاثر الخلايا السرطانية، ما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

خفض نسبة السكر:

يؤدي شرب كوب من هذا المشروب على خفض نسبة السكر في الدم، ما يقلل من كمية الأنسولين اللازمة لإدارة مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

صديق لصحة الدماغ:

عصير التوت مشروبا صديقا لصحة الدماغ، حيث يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وتعزيز الذاكرة، وتحسين وظائف الدماغ.

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