5 طرق سهلة.. كيف تبرد جسمك في الطقس الحار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الصيف ترتفع درجة حرارة جسم الشخص أعلى من المعتاد، بسبب التعرض الطويل لأشعة الشمس أو الحرارة، ونقص الترطيب المناسب، ونوعية الطعام وممارسة الرياضة والتعرق، لكن هل تعرف طرق تبريد جسمك بشكل طبيعي؟.

ووفقا لموقع thehealthsite، هناك 5 نصائح يجب أن تنفذها فورا لتبريد جسمك في الطقس الحار، وهي:

تناول الماء

تناول الماء مهم في الحفاظ على حرارة الجسم، ويمكن أن يؤدي نقص الماء إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، لذلك يجب شرب الماء بكثرة.

المشروبات الباردة

المشروبات الباردة تساعد على خفض درجة حرارة الجسم، ويمكنك تناول الشاي المثلج أو عصير الفاكهة أو الحليب البارد.

الاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء البارد يحارب الحرارة على الفور داخليا وخارجيا ويساعدك على الشعور بالتحسن.

وضع مكعبات الثلج

يمكن وضع مكعبات الثلج بقطعة قماش على أجزاء الجسم، مثل الرقبة والمعصمين والصدر والصدغين حتى تتمكن من محاربة الحر سريعا.

تناول بعض الأدوية

يمكن تناول بعض الأدوية للتحكم في درجة حرارة الجسم الأساسية بعد استشارة الطبيب.

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