احذر تناول اللحوم مع البطاطس لكبار السن.. لن تتوقع ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ماريات موخينا على ضرورة انتقاء كبار السن لأطعمتهم بعناية أكبر، مع التقدم في العمر، لتصبح عملية الهضم أكثر صعوبة.

ونصحت بتجنب تناول اللحوم مع البطاطس، لكونها مزيجا ثقيلا على المعدة، غنيا بالبروتين والنشويات، وفقا وفقا للموقع الروسي "RuNews24".

وأوضحت أن حتى المعدة الشابة تواجه صعوبة في هضم هذا المزيج، خاصة إذا كانت الأطعمة مقلية، ومع تقدم العمر، تقل إفرازات الإنزيمات، ما يزيد من صعوبة امتصاص العناصر الغذائية، ويؤدي إلى الشعور بالثقل بعد تناول هذه الوجبة.

وذكرت الطبيبة بعض البدائل الصحية، ففي حال رغبة الشخص بتناول اللحوم، ينصح بسلقها بدلا من قليها، أما بالنسبة للبطاطس، فينصح باستبدالها بالخضروات المطهية أو الكينوا.

كما حذرت من تناول كوكتيل الموز بالحليب، لاحتواء الموز على مواد تتحول إلى مادة مخاطية تعيق حركة الأمعاء.

ونصحت بتناول الموز منفردًا مع مضغه جيدا، ليتحلل بفعل إنزيمات اللعاب قبل وصوله إلى المعدة.

ولفتت إلى، من الضروري أيضا تجنب تناول القهوة والحليب وعصير البرتقال مع وجبة الإفطار، لأنها تقلل من فعالية إنزيمات المعدة، خاصة في حال تناول العصيدة قبلها.

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