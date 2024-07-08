هذا النوع من السكر يؤدي إلى الإصابة بجلطات القلب والمخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الإفراط في تناول السكر بشكل عام ضار بالصحة، إلا أن هناك نوعًا محددًا من السكر يعتبر أكثر ضررًا ويجب تجنبه قدر الإمكان، خاصةً لحماية صحة القلب والدماغ.

ما هو هذا النوع من السكر؟

سعيد شلبي استشاري الكبد والباطنة يقول، إن السكر المضاف يُضاف إلى الأطعمة والمشروبات المُصنّعة لتعزيز مذاقها.

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، يختلف السكر المضاف عن السكر الموجود بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، حيث يُؤثّر سلبًا على مستويات السكر في الدم، ويُساهم في تراكم الدهون في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كيف يؤثر السكر المضاف على صحة القلب والدماغ؟

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر المضاف إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يُجهد البنكرياس ويُسبب مقاومة الأنسولين، وهي حالة خطيرة تُؤدّي إلى تراكم السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

يزيد من تراكم الدهون في الجسم

يُساهم السكر المضاف في تراكم الدهون الحشوية، وهي نوع من الدهون الضارة التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية،

مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يرفع ضغط الدم

يُؤثّر السكر المضاف على وظائف الكلى، مما قد يُؤدّي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

يزيد من الالتهاب

يُحفّز السكر المضاف الالتهاب في الجسم، وهو عامل خطر آخر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

يُضعف وظائف الدماغ

أن تناول كميات كبيرة من السكر المضاف، قد يُؤثّر سلبًا على وظائف الدماغ، ويُزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

نصائح لتقليل تناول السكر المضاف

انتبه لكمية السكر المضافة في الأطعمة والمشروبات التي تشتريها، وختر تلك التي تحتوي على كمية قليلة من السكر أو لا تحتوي عليه على الإطلاق.

قلّل من تناول المشروبات السكرية

تجنب المشروبات الغازية والعصائر المُحلّاة بالسكر، واستبدلها بالماء أو الشاي الأخضر أو القهوة بدون سكر.

اختر الفواكه الكاملة بدلاً من العصائر

تحتوي الفواكه الكاملة على الألياف التي تُساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، بينما تُفتقر العصائر إلى الألياف وتحتوي على كميات عالية من السكر.

استخدم بدائل السكر الطبيعية

يمكنك استخدام بدائل السكر الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب باعتدال، مع العلم أنها تحتوي أيضًا على سعرات حرارية عالية.

نصائح طبية مهمة عند تناول السكر

احرص على قراءة ملصقات المكونات الغذائية

انتبه لكمية السكر المضافة في الأطعمة والمشروبات التي تشتريها.

وختر تلك التي تحتوي على كمية قليلة من السكر أو لا تحتوي عليه على الإطلاق.

يمكنك تقليل تناول السكر المضاف وتحسين صحتك العامة، خاصةً صحة قلبك ودماغك.

تذكر أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام هما مفتاح

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