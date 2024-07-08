تناولها أثناء مشاهدة الأفلام.. وجبة خفيفة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من شهرته كوجبة خفيفة لتناولها أثناء مشاهدة الأفلام، إلا أن الفشار قد يكون صحيًا، ولكن فقط إذا تم تحضيره بالطريقة الصحيحة.

إن الفشار الذي تتناوله في السينما أو المعلب في السوبر ماركت ليس الخيار الأكثر صحة، ولكن دون أي دهون مضافة أو سكر أو ملح، فقد يكون مفيدًا لك، بحسب صحيفة إكسبريس.

إذا اشتريت كيسًا من حبات الذرة النقية وقمت بصنعها بنفسك، فأنت على الطريق الصحيح.

في حين أن بعض الناس لا يعتبرون الفشار من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية، إلا أنه في الواقع يحتوي على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية المهمة، ويرجع هذا في الأساس إلى أنه من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

تحتوي حصة واحدة من الفشار العادي، والتي تزن 28 جرامًا، على حوالي 4.2 جرام من الألياف - وهو ما يمثل 17% من المدخول اليومي الموصى به.

كما أن هذه الوجبة الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية (108 سعرات حرارية لكل 28 جرامًا من الفشار) ومنخفضة الدهون حيث تحتوي كل حصة على 1.2 جرام.

تعتبر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة أكثر صحة من الحبوب المصنعة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة، وذلك لأنها لا تخضع لإزالة أي جزء من قشرتها - ما يحافظ على العديد من العناصر الغذائية المهمة سليمة عندما تصل إلى معدتك.

تربط الدراسات بين تناول الحبوب الكاملة وفوائدها الصحية مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني.

ويرجع هذا على الأرجح إلى المحتوى العالي من المعادن ووفرة مضادات الأكسدة ذات الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في معظم الحبوب الكاملة.

يحتوي الفشار في صورته العادية على نسبة صفر من الكوليسترول، ما يجعله غذاءً رائعًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب.

إذا قمت بتسخينه في مقلاة أو في الميكروويف، فلن تحتاج إلى إضافة أي زيوت أو زبدة، والتي قد تحتوي على الكوليسترول السيئ.

تحتوي هذه الحبوب القوية أيضًا على الألياف التي تؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الشهية، وهذا بدوره يمكن أن يساعد أولئك الذين يتطلعون إلى إدارة فقدان الوزن.

كيف يمكنني جعل الفشار المنزلي صحيًا؟

ما يجعل أغلب أنواع الفشار التي يتم شراؤها من المتاجر غير صحية هو الملح والزبدة التي تستخدم عادة لإضفاء النكهة عليها وطهيها.

إذا لم تتمكن من العثور على أي فشار صحي جاهز، فاشترِ حبات الفشار الخاصة بك وقم بتسخينها بدلاً من ذلك.

يبلغ حجم الحصة الصحية من الفشار حوالي 25-30 جرامًا. ورغم أنه يمكن الاستمتاع بالفشار العادي كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، فإن حجم الحصة هو المفتاح للسيطرة على السعرات الحرارية.

تُعد هذه الوصفة دليلاً أساسيًا مفيدًا لكيفية صنع الفشار الخاص بك على الموقد في المنزل في خمس دقائق.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

1/3 كوب من حبات الفشار عالية الجودة

ملح للتذوق)

1 ملعقة كبيرة من الزبدة (اختياري إضافي)

الطريقة:

سخني الزيت في قدر سعة 3 لتر على نار متوسطة إلى عالية. إذا كنت تستخدمين زيت جوز الهند، اتركي كل الزيت الصلب ليذوب.

ضعي 3 أو 4 حبات من الفشار في الزيت وقومي بتغطية المقلاة.

عندما تنفجر الحبات، أضيفي بقية 1/3 كوب من حبات الفشار في طبقة متساوية.

قم بتغطيتها ثم ارفعها عن النار واحسب 30 ثانية، تقوم هذه الطريقة أولاً بتسخين الزيت إلى درجة الحرارة المناسبة، ثم الانتظار لمدة 30 ثانية حتى تصل جميع حبات الذرة الأخرى إلى درجة حرارة قريبة من درجة الانفجار بحيث عندما يتم وضعها مرة أخرى على النار، تنفجر جميعها في نفس الوقت تقريبًا.

أعد المقلاة إلى النار، ويجب أن يبدأ الفشار في الظهور قريبًا، وفي الحال.

بمجرد أن تبدأ الفشار في الانفجار، رج المقلاة برفق عن طريق تحريكها ذهابًا وإيابًا فوق الموقد.

حاول إبقاء الغطاء مفتوحًا قليلاً للسماح للبخار بالخروج من الفشار (سيكون الفشار أكثر جفافًا وهشاشة).

بمجرد أن يتباطأ الانفجار إلى عدة ثوانٍ بين كل انفجار، ارفع المقلاة عن النار، وأزل الغطاء، وألقِ الفشار على الفور في وعاء واسع.

باستخدام هذه التقنية، تنفجر كل حبات الفشار تقريبًا، ولا يحترق شيء.

إذا كنت ترغب في إضافة الزبدة، يمكنك إذابتها بسهولة عن طريق وضعها في المقلاة الفارغة ولكن الساخنة.

لاحظ أنه إذا تركت الزبدة حتى تتحول إلى اللون البني قليلاً، فسوف تضيف نكهة زبدية أكثر كثافة للزبدة والفشار.

ما عليك سوى رش الزبدة المذابة فوق الفشار وخلطها لتوزيعها.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للسكر في الجسم عند تناول العدس الأسود

يخفض الكوليسترول ويحارب السكري.. نوع شاي يقي من السرطان

ما الذي يحدث لصحة الكلي عند تناول الجنزبيل.. مفأجاة

احذر هذه الأعراض تكشف الإصابة بفقر الدم.. احذرها

لن تتوقع.. هذا ما يفعله البرقوق بالكوليسترول والقلب