هذا ما يحدث للكبد عند تناول النعناع.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

النعناع من الأعشاب الطبية شائعة الاستخدام ومفيدة لصحة الجسم بشكل عام، والكبد بشكل خاص.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن، النعناع يحفز وظائف الكبد ويساعد على إفراز العصارة الصفراوية مما يحسن من عملية هضم الدهون وامتصاص العناصر الغذائية.

وأشار إلى أن النعناع يساعد على طرد سموم الجسم ويعالج الكبد ويقلل من الالتهابات كما يحسن من تدفق الدم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن النعناع يقي أمراض الكبد مثل التليف ويقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وأكدت على أن عشبة النعناع لها فوائد أخرى عديدة مثل ما يلي:

علاج عسر الهضم والانتفاخ.

تخفيف ألم المعدة والغثيان وهما أحد أعراض التهابات الكبد.

الحماية من تلف الكبد لأن النعناع غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

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