هذا ما يحدث لجسمك وعقلك عند تناول الباذنجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لطالما ارتبط اسم الباذنجان ببعض المعتقدات الخاطئة، لعل أشهرها صلته بالجنون، هل للباذنجان تأثير سلبي على الصحة العقلية؟

في هذا الصدد، نفى خبير التغذية مجدي نزيه صحة المعتقدات الخاطئة التي تربط بين الباذنجان والجنون، مؤكدا على فوائده الصحية المتعددة، ودوره في تعزيز وظائف الدماغ.

وأوضح نزيه خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc" أن الباذنجان يحتوي على مركب عضوي نادر يسمى "أسيتيل كولين"، وهو مادة ضرورية لتوصيل "كهرباء الدماغ وتؤدي دورا مهما في تأخير ظهور مرض ألزهايمر.

لماذا ربط البعض بين الباذنجان والجنون؟

قال "نزيه" إن سبب ربط بعض الناس بين الباذنجان والجنون يعود إلى وصفه قديما للمرضى الذين يعانون من أمراض عقلية، حيث كان يُعتقد أنه يساعد في علاجهم.

وأضاف: "كان يُوضع للمرضى بكميات كبيرة في وجباتهم للوقاية من المشكلات العقلية".

فوائد أخرى للباذنجان:

وفقا لموقع "webmd"، يوفر تناول الباذنجان العديد من الفوائد الصحية، وتشمل:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي قشرة الباذنجان على مادة الناسونين، وهي مادة مضادة للأكسدة تحمي الدهون الموجودة في الأغشية، والتي هي المسؤولة عن حماية الخلايا من الجذور الحرة الضارة، ما يقلل خطر الإصابة بالسرطان.

خفض مستويات الكوليسترول

يؤدي حمض الكلوروجينيك الموجود به دورا مهما في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

خيار منخفض السعرات الحرارية

الباذنجان خيارًا جيدًا لمن يرغبون في إنقاص الوزن، نظرا لكونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف.

تعزيز صحة القلب

نظرا لأنه غني بالبوتاسيوم والألياف، ما يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين وظائف العضلات

يساعد البوتاسيوم الموجود به على خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف العضلات والأعصاب.

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