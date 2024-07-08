رجل يكتشف إصابته بسرطان البروستاتا بطريقة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشف رجل يدعى "كيفن ساندرسون" من مدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، إنه لم تظهر عليه أي أعراض لسرطان البروستاتا قبل تشخيص إصابته.

زار كيفن طبيبه لإجراء فحص روتيني لضغط الدم، ومع ذلك، لم يكن يتوقع أن تأخذ هذه الزيارة منعطفا مفاجئا يُغير حياته، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أثناء انتظار "ساندرسون" لموعده مع الطبيب، طلبت منه ممرضة إجراء اختبار دم روتيني، وهو بمثابة تقييم شامل لصحة الرجل، حيث يُقيس المستويات الأساسية للمؤشرات الحيوية المهمة في الدم.

كشف الاختبار عن ارتفاع مقلق في مستويات "PSA" لدى الرجل، ما دفع طبيبه إلى اشتباهه بسرطان البروستاتا.

وأعرب كيفن، عن صدمته عندما علم بنتائج الفحص، حيث لم يكن يعاني من أي أعراض تدل على إصابته بالمرض.

وقال كيفن: "لم أكن أعرف حتى ما هو PSA، لم أكن أعاني من أي أعراض على الإطلاق، لذا لم أفكر أبدًا في إجراء فحص".

وأضاف: "طلب مني الطبيب بعد ذلك إجراء فحص على منطقة المستقيم، والذي أظهر أن غدة البروستاتا لدي متضخمة".

ارتفاع مستويات PSA أحد المؤشرات المحتملة لسرطان البروستاتا، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال.

واجه البالغ من العمر 46 عاما، صدمة حياته عندما أخبره الطبيب بإصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الثانية.

لم يُظهر عليه أي أعراض تحذيرية تدل على إصابته بهذا المرض، ما زاد من وقع الخبر عليه.

تحدث كيفن عن رحلة اكتشافه للمرض، قائلا: "لقد أجريت فحصين بالرنين المغناطيسي، وأخذت خزعة من عينات البروستاتا، وفجأة، سمعت الكلمات التي لا يرغب أحد في سماعها، أخشى أن يكون هذا سرطانًا".

وأوضح: "لم أستطع استيعاب الأمر، كنت في حالة من التشويش، لذا لم أستسلم على الفور، كان الأمر بمثابة صدمة، إن لم يكن أكثر من ذلك."

وتابع: " قرر الطبيب خضوعي لعملية جراحية لإزالة غدة البروستاتا، كنت أشعر بالقلق من انتشار السرطان".

يُشدد على أهمية التوعية بِسرطان البروستاتا، ويدعو الرجال إلى إجراء الفحوصات الدورية ومناقشة مخاطر الإصابة مع أطبائهم.

أعراض سرطان البروستاتا:

مشكلات في التبول.

ضعف قوة التدفق في مجرى البول.

ظهور دم في البول.

دم في السائل المنوي.

ألم العظام.

فقدان الوزن دون محاولة.

ضعف الانتصاب.

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