الامارات | كنوز عراقية تعود إلى وطنها.. عرض قطع أثرية مستردة من أميركا ودول أخرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض العراق اليوم (الاثنين) قطعاً أثرية عدة قال إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى أعادتها بعد فترة طويلة من نهبها وتهريبها في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وتحاول السلطات العراقية استعادة آلاف القطع الأثرية المفقودة منذ الغزو الذي أعقبه عمليات نهب واسعة في البلد الذي يعتبره بعض المؤرخين مهد الحضارة.

وسلم وزير الخارجية فؤاد حسين القطع التي استعادها العراق مؤخراً إلى وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني خلال احتفالية في العاصمة بغداد.

وقال البدراني إن معظم القطع الأثرية المعروضة في مقر وزارة الخارجية أعادتها الولايات المتحدة بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن في أبريل الماضي.

وأضاف دون تفاصيل أن دولاً أخرى أعادت أيضاً قطعاً أثرية.

وأوضح أن سويسرا واليابان ستعيدان المزيد من «المجموعات الأثرية النادرة» خلال الشهر الجاري.

