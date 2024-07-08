في خطوات بسيطة.. كيف تحصلي على أرضية لامعة بمنزلك؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تلميع أرضيات المنزل أحد الأمور التي تهم العديد من ربات البيوت رغبة في الحصول على نظافة باهرة في المكان، وكذلك جعله يتمتع ببريق لامع لأطول فترة ممكنة والتخلص من البقع والأتربة التي تترسب على مدار الأيام.

كيفية الحصول على أرضية لامعة

ووفق ما استعرض موقع «jimscleaning» العالمي، نقدم مجموعة من الخطوات التي يمكنك من خلالها الحصول على أرضية لامعة داخل منزلك، وهي:

1. تحضير السطح

تأكدي أولا من أن السطح نظيف وخالٍ من أي مواد غير ثابتة قبل البدء في عملية التلميع، وحتى تعمل مواد التلميع بصورة صحيحة، يجب أن تنجزي هذه الخطوة.

2. اختيار المواد الكاشطة

اختاري مواد تلميع كاشطة مناسبة لنوع الأرضيات داخل منزلك، حيث تعمل المواد الكاشطة الدقيقة على زيادة انعكاس السطح وإزالة الخدوش.

3. تطبيق مركب التلميع

فيما بعد قومي بتوزيع مُركب التلميع المناسب لأرضيتك ومن ثم استخدمي وسادة تلميع منخفضة السرعة أو آلة خاصة بتلميع الأرضيات، حيث تساعد هذه المواد في إبراز الطبيعي للمعان الأرضية.

4. تقنية الحركة الدائرية

لمنع ظهور علامات دائرية على أرضية منزلك، قومي بعملية التلميع بحركة دائرية للحصول على سطح لامع، إذ أن تلك الحركات الدقيقة تساعدك في الحصول على الخطوة التي ترغبين بها.