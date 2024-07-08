20 صورة صادمة.. لن تتوقع ماذا وجد يوتيوبر داخل كهف غامض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تساعد قناة"Aquachigger" عبر موقع "يوتيوب" في استكشاف المناطق المجهولة وكشف أسرار أماكن معينة.

وانتشر مقطع فيديو لـ يوتيوبر أمريكي يدعى "Beau Ouimette" يتعمق في كهف عميق داخل غابة، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وفي الفيديو ظهر الرجل وهو يدخل الكهف بشعلة والقمامة منتشرة حوله في كل مكان، ولكنه اكتشف "عظام جمجمة مخلوق" و"دم على حجر".

ويظن الرجل أن الكهف كان يستخدم لطقوس القرابين.

وبعد ذلك لاحظ آثار أقدام مخلوق يمشي على قدمين مثل: البشر ولكنه كان أصغر حجما.

وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

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