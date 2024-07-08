20 صورة تكشف أمر كارثي.. لن تتوقع ما حدث لـ عريس في حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحول حفل زفاف في مدينة سانت لويس الأمريكية إلى مأساة مروعة، بعد أن أطلق لصوص مسلحون النار على العريس، تاركين العروس وأفراد العائلة في حالة من الصدمة والحزن.

وفقا لموقع "nbcnews"، أقيم حفل الزفاف في منزل الزوجين في سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية، وبينما كان الجميع يرقصون ويحتفلون، اقتحم مسلحان ملثمان المكان، تاركين الحاضرين في حالة من الذعر والفوضى.

ووفقا لأقارب العروسين والشرطة، قام أحد المسلحين بسرقة ممتلكات الحاضرين، بينما وقف الآخر موجها سلاحه نحو العريس "مانويل"، وهو رجل من أصل إسباني يبلغ من العمر 42 عامًا.

أطلق المسلح النار على مانويل في رأسه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ونٌقل فورا إلى المستشفى، وحالته الصحية حرجة للغاية.

أعربت ياريبيث بينيا، شقيقة العروس، عن صدمتها وحزنها العميق، قائلة: "مانويل أب جيد، وزوج رائع لأختي، لا يستحق ما حدث له".

لاذ المسلحان بالفرار من مكان الحادث سيرا على الأقدام، دون أخذ أي أشياء ثمينة.

ولم تُصدر الشرطة أي معلومات عن هوية المهاجمين، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث.

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