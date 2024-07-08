ما هو المرض الذي عانت منه الفنانة أسماء جلال - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض عبر فضائية "أون" قناة.

وخلال الحلقة كشفت أسماء عن إصابتها بالاكتئاب في بداية حياتها المهنية بسبب انتقاد الجمهور لها، ما أدى إلى فقدانها أكثر من 10 كيلو خلال فترة قصيرة.

وقالت أسماء: "خسيت أكتر من 10 كيلو في فترة قصيرة جدا، وكنت حساسة أوي وساعتها اكتئبت ومكنتش بأكل خالص وخسيت خالص وشعري وقع وقصيته".

وفي هذا الصدد نرصد لكم علامات الاكتئاب التي أصيبت به الفنانة أسماء جلال، وفق ما ذكر موقع "مايو كلينيك".

-الشعور بالحزن، أو البكاء، أو اليأس.

-نوبات الغضب أو الإحباط حتى من الأمور البسيطة.

-فقدان الاهتمام في معظم الأنشطة العادية.

-اضطرابات النوم والأرق.

-الإرهاق وفقدان الطاقة.

-فقدان الوزن، أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

-القلق.

-قلة التفكير أو التحدث.

-الشعور بانعدام القيمة أو الذنب.

-أفكار متكررة أو مستمرة عن الموت أو محاولة الانتحار.

-المشاكل الجسدية غير المبررة، مثل: ألم الظهر أو الصداع.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للسكر في الجسم عند تناول العدس الأسود

يخفض الكوليسترول ويحارب السكري.. نوع شاي يقي من السرطان

ما الذي يحدث لصحة الكلي عند تناول الجنزبيل.. مفأجاة

احذر هذه الأعراض تكشف الإصابة بفقر الدم.. احذرها

لن تتوقع.. هذا ما يفعله البرقوق بالكوليسترول والقلب