15 صورة مؤثرة تكشف مشاعر أم تستعيد ابنتها بعد 17 عاما من الفراق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعرضت امرأة إيرلندية لحادث غريب تسبب في سوء حالتها النفسية، وبدأت القصة عندما سافر زوجها إلى الخارج مع ابنتهما البالغة من العمر عامين، ولكنه لم يعد إلى المنزل مرة أخرى.

ولكن المرأة لم تتخل أبدا عن ابنتها، واستغرق الأمر حوالي 17 عاما لاستعادة طفلتها، وفق ما أورد موقع "news18" وصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وتزوجت "كورك فيكتوريا أوليري" من رجل سعودي وأنجبت منه ابنة عام 2007 تدعى "فاطمة" (البالغة من العمر 19 عاما الآن) وكانت تبلغ من العمر عامين عندما أحضرها والدها إلى المملكة العربية السعودية.

وبمجرد وصولهم رفض الأب وعائلته عودة الطفلة إلى والدتها مرة أخرى.

وكان قد أبلغها زوجها أن الرحلة ستستمر بضعة أيام فقط ولكن بمجرد وصوله انقطع الاتصال بهما ورفضت عائلته إعادة فاطمة إليها.

وعلى مدار السنوات الـ 17 عاما الماضية، سافرت "كورك" أكثر من مرة إلى السعودية، لكنها لم تتمكن من استعادة ابنتها من عائلة زوجها السابق، ولكنها لم تستسلم.

وظلت "كورك" على اتصال مع "فاطمة" على مدار الـ 17 عاما الماضية عبر تطبيق الواتساب.

وعندما بلغت فاطمة الثامنة عشرة من عمرها استطاعت الأم الحصول عليها وبالفعل سافرت فيكتوريا إلى المملكة العربية السعودية لاستقبال ابنتها في الفندق، وبعد ذلك ذهبت معها إلى المنزل.

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