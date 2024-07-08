ضرب بالسكاكين في عيد ميلاد.. معلومات عن مريم الحركي وحسن بيسو

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار البلوجران مريم الحركي وحسن بيسو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حدوث مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء في التجمع الخامس في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد "مريم".

وخلال الحفل، ارتدت "مريم" هي والحضور ملابس أهالي المناطق الشعبية، في محاولة للاحتفال بعيد ملادها بطريقة مبتكرة.

وانقلب عيد الميلاد إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد أن اعتدى عدد من المدعوين لحفل عيد ميلاد مريم الحركي، على البلوجر حسن بيسو، الذي يقدم محتوى كوميدي، بسبب غيرة بعض البلوجرات، مما أدى إلى إصابة "حسن" بجروح في مناطق متعددة من جسده.

وأبلغ البلوجر حسن بيسو الشرطة، بعد إصابته بقطع في عضلات الذراع وجرحين في الساعد وفروة الرأس، وجرى ضبط مرتكبي الواقعة، وبالفعل اعترفوا بارتكابها.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز معلومات عن البلوجرين مريم الحركي وحسن بيسو.

- مريم الحركي هي بلوجر اشتهرت بفيديوهاتها على السوشيال ميديا.

- صانعة محتوى متنوع عن حياتها، تجسد فيه المواقف اليومية التي تتعرض لها.

- يتابعها على تطبيق "تيك توك" أكثر من 12 ألف متابع.

- حسن بيسو بلوجر اشتهر بمحتواه الرياضي.

- يبلغ عدد متابعي حسن على تطبيق "تيك توك" أكثر من 2 مليون متابع، وعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 600 ألف متابع.

- تزوج "حسن" من البلوجر صدفة جاد عام 2017، ولكنهما انفصلا.