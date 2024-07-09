لماذا نستيقظ من النوم في أهم جزء من الحلم؟.. الإجابة ستفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن استيقظت من حلم وشعرت وكأنك فقدت شيئا ثمينا؟، فهذه ظاهرة شائعة يعاني منها الكثيرون.

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، الأحلام ظاهرة طبيعية تحدث أثناء النوم، وتختلف مدتها ووضوحها باختلاف نوع النوم الذي نمر به.

ما هي أنواع النوم؟

نوم حركة العين السريعة: أطول مراحل النوم، ونمر به قبل الاستيقاظ مباشرة، خلال هذه المرحلة، تكون أحلامنا أكثر وضوحًا وكثافة.

نوم حركة العين غير السريعة: مرحلة نوم أعمق، ويصبح فيها الشخص أكثر استرخاء.

لماذا تستيقظ في أهم جزء من الحلم؟

نمر خلال الليل بدورات نوم، وكل دورة تتضمن مراحل مختلفة من النوم، وتحدث الأحلام خلال نوم حركة العين السريعة، حيث يكون الدماغ أكثر نشاطا، وتكون الموجات الدماغية قريبة من مستويات اليقظة.

تميل الأحلام في مرحلة نوم حركة العين السريعة إلى أن تكون أكثر حيوية وواقعية، ولهذا السبب قد نتذكرها بوضوح أكبر.

شعورك بالضيق عند الاستيقاظ في منتصف الحلم أمر طبيعي، وناتج عن:

طبيعة النوم واختلافه بين المراحل.

حدوث الحلم خلال نوم حركة العين السريعة.

نشاط الدماغ خلال هذه المرحلة يكون مشابها لليقظة.

نصائح لتذكر الأحلام:

الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الاحتفاظ بدفتر بالقرب من سريرك وسجل أحلامك فور الاستيقاظ.

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