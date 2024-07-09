بعد انفصاله عن فرح شعبان.. معلومات عن البلوجر علي غزلان



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور والبلوجر علي غزلان، انفصاله عن زوجته ملكة جمال مصر والمذيعة فرح شعبان بعد زواج دام عامين ونصف.

وشارك متابعيه على إنستجرام:" الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال رسميا مع زوجتي فرح شعبان".

وتابع علي غزلان: "أشهدكم وأشهد الله أنها كانت خير الزوجة ولكن لم يتم الاتفاق، هي إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء واتفاق وأتمنى لها استمرار النجاح في الحياة".

وطلب من متابعيه احترام القرار، وأكد على استمرار دعمهم لبعضهم البعض.

علي غزلان من مواليد الإسكندرية ويبلغ من العمر 32 عاماً، وتخرج عام 2017 من كلية الطب جامعة إسكندرية.

يمارس "غزلان" مهنة الطب إلى الآن وهو طبيب عيون ولديه مركز عيون في الإسكندرية.

كان يملك سلسلة مطاعم "ستومك" في القاهرة والإسكندرية وتم إغلاقها بسبب تعرضه للنصب من صديقه، بحسب ما قالت فرح شعبان طليقته في فيديو سابق لها.

خاض على غزلان تجربة التأليف، وشارك في معرض الكتاب 2020 بكتاب مدمن نجاح".

وتزوج من ملكة الجمال والبلوجر فرح شعبان في ديسمبر عام 2021.

أعلن انفصاله عن زوجته في يونيو 2024 بعد زواج دام عامين ونصف.