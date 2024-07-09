"ملكة الجمال" التي تصدرت التريند بعد طلاقها.. محطات في حياة فرح شعبان



محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر اسم ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان تريند جوجل، وذلك بعدما أعلن البلوجر واليوتيوبر على غزلان عبر حسابه الشخصي على انستجرام انفصالهما بعد زواج دام عامين ونصف.

"الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال رسميًا مع زوجتي فرح شعبان، أشهدكم وأشهد الله أنها كانت خير الزوجة ولكن لم يتم الإتفاق".

وأضاف: "هي إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء واتفاق..اتمنى لها استمرار النجاح في الحياة..وأتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل، لأننا هنفضل ضهر بعض علشان خاطر ابننا رحيم..وهفضل سندها لحد آخر يوم في الدنيا".

من هي فرح شعبان؟

فرح شعبان من مواليد محافظة القاهرة عام 1989 م، وخصلت على علوم الحاسب في الجامعة البريطانية.

وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2017، و قدمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات عام 2019.

الوجه الإعلامي لمبادرة "أنتِ الأهم" وسفيرة النوايا الحسنة.

محبة للسفر، وأغلب محتواها الذي تشاركه على السوشيال ميديا عن رحلاتها في مصر وخارجها، ويتابعها أكثر من 2 مليون على انستجرام.

عملت كمقدمة برامج في قناة هي وقدمت برنامجها "دعوة فرح" في عام 2023.

وفي رمضان 2023 خاضت تجربة التمثيل في فوازير "أبيض وأسود" عرضت على قناة "هي".