لمرضى الحساسية.. دليلك لاختيار واقي الشمس المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية مرضى الحساسية، أو حب الشباب، والتهاب الجلد العصبي من استخدام كريمات الوقاية من الشمس التي تحتوي على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية العضوية والكيميائية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المكونات تتسبب في تهيج الجلد، وظهور أعراض تحسسية مثل الاحمرار والحكة والتورم والبثور.

ونصحت باستخدام كريمات الوقاية من الشمس التي تحتوي على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المعدنية والفيزيائية مثل أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك، حيث أنها أقل عرضة لإثارة الحساسية.

كما أكدت على ضرورة اختيار كريمات وقاية من الشمس خالية من المواد الحافظة، الأصباغ، والعطور، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تلامسية تجاه العطور، لتجنب أي تهيج أو ردود فعل تحسسية.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للسكر في الجسم عند تناول العدس الأسود

يخفض الكوليسترول ويحارب السكري.. نوع شاي يقي من السرطان

ما الذي يحدث لصحة الكلي عند تناول الجنزبيل.. مفأجاة

احذر هذه الأعراض تكشف الإصابة بفقر الدم.. احذرها

لن تتوقع.. هذا ما يفعله البرقوق بالكوليسترول والقلب