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الامارات | الكويت تستحضر مسيرة «الفنان الحر»

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الكويت - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستحضر مسيرة «الفنان الحر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف قاعة الشهيد مبارك النوت بمقر جمعية الخريجين الكويتية، معرضاً تشكيلياً يحتفي بمسيرة الفنان الراحل عبدالعزيز آرتي.

ويحمل المعرض، الذي يُقام ضمن فعاليات «مهرجان صيفي ثقافي 16»، عنوان «عبدالعزيز آرتي.. الفنان الحر»، ويُسلط الضوء على رحلة الفنان الراحل مع الفنون التشكيلية منذ تخرجه في الجامعة عام 1982، وحتى رحيله في 2023، وما قدمه من أعمال فنية تتناول التراث والبيئة الكويتية، بجانب أعماله في مجال الكاريكاتير.

وبحسب المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، فإن عبدالعزيز آرتي، أقام وشارك في عشرات المعارض الفنية الخاصة والجماعية، وحاز جوائز عديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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