الامارات | دواء جديد قد يحسّن نجاح التلقيح الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة أن أقراصاً دوائية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين فرص نجاح علاج التلقيح الاصطناعي، وفقاً لما قاله علماء، بعد أن أظهرت التجارب الأولية نتائج «واعدة».

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن الباحثين بدأوا في اختبار ما إذا كان العلاج، الذي له تأثير مباشر على البطانة الداخلية للرحم، يمكن أن يحسن عملية زرع الجنين أثناء علاج الخصوبة. وتعد الأقراص الجديدة، المعروفة باسم «أوكسو-001» الأولى من نوعها، وخضعت بالفعل لفحوص السلامة في الدراسات المبكرة. ووجدت الدراسة الجديدة أن الدواء يزيد من احتمالات الحمل لدى المرأة. وشملت الدراسة نحو 96 امرأة مصابة بالعقم، تبلغ أعمارهن 40 عاماً أو أقل، وكن يتلقين علاجاً للخصوبة.