الامارات | مارغو روبي تنتظر خبراً سعيداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن مارغو روبي تنتظر خبراً سعيداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، أمس، أن الممثلة الأسترالية مارغوت روبي حامل في طفلها الأول من زوجها توم أكيرلي.
وأكدت مصادر عدة هذه الأنباء لمجلة بيبول الأميركية.
وكانت روبي قد التقت زوجها أثناء تصوير فيلم «سوت فرانسيسز».
وتم زواج روبي وأكيرلي عام 2016، وشاركا في إنتاج عدد من الأفلام من خلال شركتهما الإنتاجية «لاكي كاب إنترتانمنت».
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