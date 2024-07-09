الامارات | فيلم «ديسبيكبل مي 4» ينطلق بقوة.. ويتصدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم الرسوم المتحركة (ديسبيكبل مي 4) شباك التذاكر في أميركا الشمالية بأول أسبوع له في صالات السينما.

وحقق الجزء الرابع من أفلام شخصيات «مينيينز» الشهيرة إيرادات على شباك التذاكر بلغت 75 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، منذ طرحه الجمعة الماضي في الصالات. وقال المحلل المتخصص، ديفيد إيه غروس: «إنها انطلاقة رائعة لجزء رابع من سلسلة للرسوم المتحركة، مع إيرادات لم يحصدها قبله سوى فيلم (توي ستوري 4)».

وفي المركز الثاني، مع إيرادات بـ30 مليون دولار، حل فيلم «إنسايد أوت 2» بعدما تصدر المركز الأول لثلاثة أسابيع.

وتبعه في المركز الثالث فيلم الرعب «إيه كوايت بلايس: دي وان» بـ21 مليون دولار. واحتل فيلم «ماكسين» المركز الرابع بـ6.7 ملايين دولار.

وحل فيلم «باد بويز: رايد أور داي» خامساً بـ6.5 ملايين دولار.