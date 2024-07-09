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الامارات | تحذير لمرضى الحساسية: تخيروا بعناية كريم الوقاية من الشمس

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية الذين يعانون الحساسية أو حب الشباب أو التهاب الجلد العصبي، من استخدام كريمات الوقاية من الشمس المحتوية على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية العضوية والكيميائية، لأنها قد تتسبب في تهيج الجلد وظهور استجابات تحسسية.

وأضافت المؤسسة أن من الأفضل لمرضى الحساسية استخدام كريمات الوقاية من الشمس المحتوية على مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المعدنية والفيزيائية، مثل أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك. كما أكدت المؤسسة ضرورة تطبيق كريم وقاية من الشمس يخلو من المواد الحافظة والأصباغ والمواد العطرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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