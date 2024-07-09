5 نصائح فعالة للعناية بالشعر المصبوغ في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يواجه الشعر المصبوغ خلال فصل الصيف تحديات تُهدد لمعانه وصحته، ما يتطلب عناية خاصة للحفاظ على رونقه وحمايته من العوامل الخارجية الضارة.

وأوضحت مجلة "Jolie" المتخصصة بالموضة والجمال، نصائح للعناية بالشعر المصبوغ خلال فصل الصيف، لحمايته من العوامل الخارجية التي تؤثر على لونه ولمعانه.

الترطيب المنتظم:

ينصح باستخدام شامبو وبلسم وماسكات غنية بالمواد المرطبة مثل زيت الأرجان وزيت جوز الهند والألو فيرا، لمقاومة جفاف الشعر الناتج عن أشعة الشمس وحرارة الصيف.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية:

يجب استخدام مستحضرات عناية بالشعر تحتوي على واقي من الشمس لحماية لون الشعر من البهتان، كما يوصى بارتداء قبعة أو وشاح عند التعرض للشمس.

الحماية من الكلور والمياه المالحة:

لمنع بهتان لون الشعر، يجب غسل الشعر بماء قبل السباحة في حمامات السباحة أو البحر، واستخدام شامبو منظف بعد ذلك لإزالة بقايا الكلور أو الملح.

تجنب أدوات التصفيف:

تسبب أدوات التصفيف مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد أو التجعيد تلفًا للشعر المصبوغ، لذا يجب تقليل استخدامها قدر الإمكان.

قص أطراف الشعر بانتظام:

يساعد قص أطراف الشعر المتقصفة على تحسين مظهره والحفاظ على صحته.