أسرار كفتة الحاتي.. اصنعيها في دقائق دون الحاجة إلى فرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ
الكفتة وجبة أساسية لا بد منها في الغداء ووجبات المناسبات، لذا، تحتار الكثيرات في تحضير طريقة سهلة وسريعة للكفتة، وهي كفتة الحاتي دون فرن، بحسب وصفة الشيف نادية السيد، التي نقدمها في السطور التالية.
مقادير عمل كفتة الحاتي دون فرن:
500 جرام لحمة مفرومة (يفضل خليط من لحم البقر والضأن).
بصلة متوسطة الحجم، مبشورة أو مفرومة.
3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون.
2 فص ثوم، مهروس.
1 بيضة.
1/4 كوب بقدونس مفروم.
1 ملعقة صغيرة ملح.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
1/2 ملعقة صغيرة كمون.
1/4 ملعقة صغيرة قرفة.
زيت نباتي للقلي.
الطريقة:
- في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل، البقسماط، الثوم، البيض، البقدونس، الملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، الكمون، والقرفة.
- اعجني المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.
- شكّلي خليط اللحم إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.
- ثم سخني زيت نباتي في مقلاة على ڼار متوسطة.
- اقلي الكفتة في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب.
- غطّي المقلاة واترك الكفتة على ڼار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج تمامًا.
- قدمي الكفتة ساخنة مع الأرز أو الخبز والسلطة.