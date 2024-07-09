أسرار كفتة الحاتي.. اصنعيها في دقائق دون الحاجة إلى فرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكفتة وجبة أساسية لا بد منها في الغداء ووجبات المناسبات، لذا، تحتار الكثيرات في تحضير طريقة سهلة وسريعة للكفتة، وهي كفتة الحاتي دون فرن، بحسب وصفة الشيف نادية السيد، التي نقدمها في السطور التالية.

مقادير عمل كفتة الحاتي دون فرن:

500 جرام لحمة مفرومة (يفضل خليط من لحم البقر والضأن).

بصلة متوسطة الحجم، مبشورة أو مفرومة.

3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون.

2 فص ثوم، مهروس.

1 بيضة.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

زيت نباتي للقلي.

الطريقة: