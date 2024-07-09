أبرزهم مرضى الحموضة.. فئات ممنوعة من تناول بعض أنواع الخضروات

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر خبير التغذية الروسي الدكتور أليكسي كابانوف مرضى الكبد والصفراء والجهاز الهضمي من تناول بعض أنواع الخضروات أو على الأقل تقليل تناولها.

وأوضح "كابانوف" أن الطماطم غنية بالحموضة، ما يزيد من حموضة المعدة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ونصح بتناولها باعتدال، مع تجنب تناولها على معدة فارغة، وعدم الإفراط في تناولها، حيث أن حبة واحدة في اليوم كافية.

وحذر أيضا من مخاطر الإفراط في تناول الثوم والبصل، حيث قد يلحقان الضرر بالجهاز الهضمي، ونصح بتناولهما بكميات معتدلة.

وبالنسبة للفلفل الحلو، أوصى بتناول حبة واحدة فقط في اليوم، ويفضل طهيها.

ونصح بتجنب تناوله تماما من قبل مرضى الكبد والمرارة وارتفاع حموضة المعدة.

وأشار إلى أهمية تناول الخضروات بكميات محددة، حيث أنها غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي.

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