نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الطبيب الروسي سيرجي أجابكين من مخاطر الإفراط في تناول بعض أنواع الزيوت النباتية، مؤكداً على أهمية التوازن في الحصول على الأحماض الدهنية المختلفة للحفاظ على صحة القلب وتعزيز طول العمر.

وأوضح خلال برنامج تلفزيوني على قناة "روسيا" أن تناول زيت عباد الشمس بكثرة قد يؤدي إلى تراكم أحماض أوميجا 6 في الجسم، ما يُخل بتوازنها مع أحماض أوميجا 3 المفيدة، وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية.

ولذلك، ينصح بمزيج ذكي من الزيوت، حيث يمكن إضافة مقدارين من زيت بذور الكتان الغني بأحماض أوميجا 3 إلى كل مقدار من زيت عباد الشمس عند الاستخدام.

ويُسهم هذا المزيج في محاربة الالتهابات التي تسبب الشيخوخة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بفضل خصائص أحماض أوميجا 3 المُضادة للالتهابات، على عكس أحماض أوميجا 6 التي تعزز العمليات الالتهابية.

وأشار الطبيب الروسي أندريه بروديوس إلى فوائد تناول بذور عباد الشمس باعتدال، لاحتوائها على فيتامين B1 الضروري لصحة الأعصاب وفيتامين E المهم لصحة العينين.

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