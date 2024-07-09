انتبه.. حرقة المعدة المتكررة علامة على إصابتك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي من مخاطر حرقة المعدة، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب فورا حال حدوثها بشكل متكرر.

وأوضحت الجمعية أن حرقة المعدة، التي تعرف أيضا باسم "ارتجاع المريء"، تحدث نتيجة ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب تهيجا وألما في الصدر.

وأكدت أن حدوث حرقة المعدة من حين لآخر أمر طبيعي لا يدعو للقلق، لكن تكرارها بشكل منتظم يشير إلى وجود خلل وظيفي في العضلة العاصرة بين المعدة والمريء، ما يستدعي الذهاب للطبيب لمنع مضاعفات خطيرة.

مخاطر عدم علاج حرقة المعدة المتكررة

التهاب المريء، ضيق المريء، التهاب الحنجرة، فقدان مينا الأسنان، سرطان المريء في أسوأ الحالات.

طرق علاج حرقة المعدة

استخدام مثبطات مضخة البروتون وغيرها من الأدوية التي تُقلل من إفراز حمض المعدة.

تجنب الأطعمة الدسمة.

الابتعاد عن شرب الكافيين.

تناول الأطعمة الغنية بالكافيين.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من الكحول.

في بعض الحالات، يلجأ الطبيب إلى الجراحة لإصلاح العضلة العاصرة بين المعدة والمريء.

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