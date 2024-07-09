ما فوائد عصير البصل لجمال وصحة شعرك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثيرون من تساقط الشعر، ما يسبب لهم الإزعاج ويُدفعهم إلى البحث عن حلول فعالة.

لكن، عصير البصل علاج طبيعي يساعد على تحفيز نمو الشعر ومكافحة تساقطه، وفقا لموقع " Times of India".

ما هي فوائد عصير البصل للشعر؟

إنتاج الكولاجين

يؤدي الكبريت الموجود في عصير البصل دورا مهما في إنتاج الكولاجين، وهو ضروري لنمو الشعر الصحي.

مضاد للالتهابات

يساعد عصير البصل على تهدئة فروة الرأس وتقليل الالتهابات التي قد تُعيق نمو الشعر.

مضاد للبكتيريا

يساعد عصير البصل في مكافحة التهابات فروة الرأس وقشرة الرأس، ما يُحفز نمو الشعر.

مضاد للأكسدة

يحمي هذا العصير أيضا بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الشعر وتساقطه.

تحسين الدورة الدموية

يساعد وضع عصير البصل على فروة الرأس على تحسين الدورة الدموية، ما يوفر العناصر الغذائية والأكسجين اللازمين لنمو الشعر.

كيف يتم تحضير عصير البصل للشعر؟

المكونات:

2-3 بصلات متوسطة الحجم.

منخل أو قطعة قماش شاش.

زيت عطري (اختياري).

الخطوات:

تقشير البصل وقطعه إلى قطع صغيرة.

ضعي قطع البصل في الخلاط الكهربائي واخلطها حتى تصبح عجينة ناعمة.

صفي العصير باستخدام منخل أو قطعة قماش شاش.

ضيفي بضع قطرات من الزيت العطري مثل زيت اللافندر أو زيت إكليل الجبل لتقليل الرائحة النفاذة حسب الرغبة.

كيف يتم استخدام عصير البصل للشعر؟

غسل الشعر بالشامبو وتجفيفه جيدا بمنشفة.

يُقسم الشعر إلى خصلات صغيرة.

باستخدام كرة قطنية أو أطراف أصابعك، ضع عصير البصل على فروة رأسك، مع التركيز على المناطق التي تعاني من تساقط الشعر.

دلك فروة رأسك بلطف لبضع دقائق.

تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية أو منشفة.

اترك عصير البصل على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل، أو حتى طوال الليل.

اغسل شعرك بالشامبو والبلسم.

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